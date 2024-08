Incendi intensa azione dei Carabinieri Forestali a tutela del patrimonio boschivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProcede senza sosta l’deiper prevenire e ridurre il rischio d’boschivi in provincia di Salerno, con ben 21 sanzioni amministrative elevate, per un importo di oltre 3.000 euro. Contestate la mancata attudelle misure di prevenzione quali, ad esempio, la credi fasce di protezione tra abitato e bosco, riportate nella “dichiardello stato di grave pericolosità per gliboschivi” della regione Campania e l’accensione di fuochi – pratica sempre vietata d’estate – anche in aree a rischio, suscettibili di espandersi su aree boscate.