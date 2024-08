Franco è morto Si allontana dalla casa dei parenti poi scompare | dove hanno trovato il corpo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Non è finita nel migliore dei modi la vicenda riguardante, l’uomo sparito sabato 10 agosto dopo essersito a piedi. Purtroppo è statodurante le ricerche, che erano subito state avviate dopo la sua scomparsa. Si era subito mobilitata la prefettura per rendere operativa la ricerca del signore, infatti si sperava in un esito favorevole. Invece siamo di fronte ad una tragedia, conche dopo essere sparito improvvisamente èlasciando tutti nello sconforto più assoluto. Ad occuparsi delle sue ricerche erano stati la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, i vigili del fuoco e anche alcune unità cinofile. Fondamentale anche il supporto del personale della regione Campania. Leggi anche: “Davide è”.