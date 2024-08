Chiara Ferragni chiude definitivamente lo storico negozio di milano | scaffali e vetrine vuote

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024)ildi: lo store di via Capelli è stato aperto dal brandnel 2017., chiuso lo store diLe voci su una possibile chiusura dellodidisi sono concretizzate. Lo store, il primo del brand, ha chiuso in via definitiva. Il locale da 120 metri quadrati è stato il fiore all’occhiello del brand; aperto nel 2017 e vetrina d’eccellenza del marchio, oggi si ritrova vuoto:e mensole deserte., attualmente, è a Mykonos con la famiglia: non ha smentito né confermato l’evento. La notizia è stata lanciata da Chi lo scorso luglio. Dopo lo scandalo Pandoro pare che i bilanci delle societàabbiano subito un calo dei ricavi.