Volley femminile Monica De Gennaro | Abbiamo ottenuto un risultato storico ma non vogliamo fermarci

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Con il pensiero a domani. Messa in archivio la vittoria dai connotati storici contro la Serbia, la Nazionale italiana disi concentra per la semifinale olimpica contro la Turchia. La squadra allenata da Julio Velasco giocherà alle ore 20.00 di domani alla South Paris Arena 1 contro le campionesse d’Europa della Turchia, dopo averle battute lo scorso 4 agosto nella fase a gironi 3-0. Come ribadito dallo stesso Velasco poco dopo il successo contro le serbe, riaffrontare una compagine contro cui si è già vinto non è semplice, ma bisognerà replicare contro la formazione di Daniele Santerelli per approdare nella Finale per l’oro. Le azzurre ci arrivano con certezze e sicuramente il fatto di aver sfatato il tabù del quarto di finale a Cinque Cerchi è una spinta ulteriore.