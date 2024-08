Parigi 2024 vela | posticipata la Medal Race di Tita Banti gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) A causa del poco vento a Marsiglia, è stataladel Nacra 17 alle Olimpiadi dicon Ruggeroe Caterina. Già certi di una medaglia, gli azzurri dovranno attendere prima di festeggiare poiché, a causa delle condizioni avverse, non può cominciare la gara. C’è infatti troppo poco vento e, proprio da regolamento, lanon può prendere il via.avevano in precedenza ricevuto il via libera per lasciare la riva, ma la loro gara non è mai iniziata. E’ stata inoltre sospesa ladel dinghy maschile, proprio perché il vento non soffiava abbastanza. Di seguito gliladi, gliSportFace.