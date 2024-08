Unione Terra di Mezzo Mazzola presidente e Fantini vice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Si è costituito il nuovo consiglio dell’di, che unisce Bagnolo a Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto. Cinque i consiglieri di maggioranza, quattro quelli delle opposizioni. Confermato anche il sistema per la nomina didel consiglio: l’elezione è avvenuta in modo unanime per il bagnolese Paolo(rappresentante della maggioranza) comee di Paolo(consigliere rappresentante della opposizione) come. Il sindaco di Cadelbosco Sopra, Marino Zani (foto), ha espresso la volontà di giungere entro gennaio, in previsione del passaggio di testimone alla presidenza dell’a favore di Cadelbosco, a una modifica dello statuto che possa recepire un meccanismo di rappresentanza delle forze presenti in consiglio, rispettoso delle appartenenze territoriali e politiche.