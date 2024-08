Scamacca si è rotto il crociato l’Atalanta potrebbe prendere un altro attaccante dal mercato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2024) Brutte notizie per(e anche per la Nazionale).si èilanteriore del ginocchio sinistro. Nel secondo tempo dell’amichevole contro il Parma, l’ha riportato un grave trauma distorsivo. Rischia di rimanere fuori almeno 5-6 mesi. Oggi pomeriggio verrà operato a Villa Stuart dal professor Mariani.perdeper almeno cinque mesisi è infortunato nel tentativo di agganciare un pallone dentro l’area di rigore, nell’atto di appoggiare la gamba sul terreno di gioco. Fin da subito si è temuto il peggio. Il 2024 è sicuramente già finito e anche per l’inizio dell’anno nuovo ci vorrà pazienza prima che l’romano possa tornare in campo. Salta sicuramente la Supercoppa con il Real Madrid, in programma tra soli 10 giorni. Salterà anche tutto il girone di andata del campionato e la prima fase della Champions League.