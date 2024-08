Chiara e Valentina Ferragni il must have dell’estate è l’abito bianco con cut out

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 agosto 2024)si sta godendo un periodo di pausa, accanto all’affetto della sua famiglia. L’influencer, infatti, è in vacanza a Mykonos, insieme alla mamma Marina Di Guardo e alla sorella Francesca. Dalla splendida isola greca, l’imprenditrice digitale ha condiviso, sul suo account Instagram ufficiale, degli scatti che la ritraggono finalmente spensierata, dopo la bufera subita in seguito allo scoppio dello scandalo Pandoro e alla conseguente separazione da Fedez.per le sue giornate spensierate ha scelto dei look total white, arricchiti da cut out seducenti. Anche la sorella, in vacanza con il fidanzato Matteo Napoletano, ha sfoggiato un abitocon tagli sul davanti.