Zheng-Vekic oggi in tv tennis femminile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

(Di sabato 3 agosto 2024) Qinwensfiderà Donnain finale per l’oro nel torneo disingolarealledi, sulla terra battuta del Roland Garros. La cinese ha eliminato Iga Swiatek, numero 1 al mondo, sulla superficie preferita della polacca: un’autentica impresa in due set, valsa una la sicurezza di conquistare una medaglia; se oro o argento dipenderà anche dalla finalista croata, autrice di un percorso da sogno nell’evento a cinque cerchi nonché tornata ad alti livelli da oramai diversi mesi (la semifinale di Wimbledon conferma la tendenza).tenterà di portare a casa l’oro dopo un percorso semplicemente stellare e far felice la Cina intera, mavuole recitare la parte dell’antagonista nel migliore dei modi e ne ha tutte le potenzialità, con la Croazia al suo fianco.