Caso Khelif Imma Battaglia | Trattamento vergognoso C’è solo una soluzione – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 agosto 2024), una delle figure di riferimento del movimento per i diritti LGBT in Italia, inai nostri microfoni suldell’algerina. Ildell’algerinae il ritiro della nostra Angela Carini continuano a far discutere. L’azzurra ha confermato di aver alzato bandiera bianca per i colpi presi e non per le polemiche che si sono create sull’incontro dopo l’ammissione della sua avversaria che, stando ai test del DNA, avrebbe del testosterone superiore alla norma.e la nostra Carini – cityrumors.it – foto AnsaLa nostra redazione proprio su questa vicenda ha sentito in, una delle figure di riferimento del movimento per i diritti LGBT in Italia.: “Non posso giudicare la scelta della Carini” Angela Carini – cityrumors.it – foto Ansa, partiamo dal ritiro della Carini.