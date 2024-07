Tiro con l’arco Alessandro Paoli si ferma ai sedicesimi di finale nel torneo individuale alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)siaidineldicondi Parigi 2024. L’arciere piemontese ha superato Dorji ai trentaduesimi, ma non ha potuto nulla al turno successivo contro il fortissimo coreano Wooseok Lee.che comincia con un primo set in parità: 9-9-8 per il torinese che pareggia il 26 del suo avversario del Bhutan Dorji che fa 8-9-9. Dorji che mette la freccia nel secondo set con un 10-9-8, mentre l’arciere delle Fiamme Azzurre paga un sette iniziale e non va oltre a 25 punti, perdendo il secondo parziale. L’azzurro cambia decisamente marcia nel terzo set con un perfect score: tre dieci su tre per riportarsi sul 3-3. Fantastico anche il quarto set con il 10-10-9 per fissare il parziale sul 29-26 e salire sul 5-3.coglie l’occasione e chiude sul 7-3, conquistando il quinto set per 28-26 (10-10-8).