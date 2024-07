LIVE Judo Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Antonio Esposito in finale per il bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.46: Ippon Piovesana! L’austriaca immobilizza l’avversaria e conquista l’accesso allaper il16.42: In pedana per il ripescaggio della categoria -63 kg femminile la coreana Kim e l’austriaca Piovesana 16.40: Niente da fare perche viene immobilizzato dal giapponese e non riesce a liberarsi dalla presa del forte rivale. Nipponico inedper il16.38: Waza ari Nagase 16.35: CI SIAMO! E’ il momento dicontro il giapponese Nagase 16.33: Waza ari per Grigalashvili che chiude così dopo oltre 3? di golden score e vola in! 16.30: Secondo shido per Grigalashvili 16.28: Uno shido per Grigalashvili 16.26: Soluzione al golden score, uno shido Corea 16.23: Nulla di fatto a metà dell’incontro 16.19: E’ il momento della prima semidella categoria -81 kg.