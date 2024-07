Il tennis regala alle Olimpiadi Djokovic-Nadal al secondo turno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2024) Il. Parigi 2024 è la prima volta che ilconquista porzioni di cronaca olimpica. Porzioni anche di una certa dimensione se consideriamo le polemiche per il forfeit di Sinner, la presenza del doppio Alcaraz-e la prossima partita ditra Rafaele Novak. Il maiorchino ha battuto in tre set l’ungherese Fucsovics. Sarà l’ennesimo capitolo di una sfida infinita che presto non ci sarà più. Trentotto anni, Trentasette Novak. Ventidue titoli del Grande Slam lo spagnolo (di cui 14 qui a Parigi), ventiquattro il serbo. Per un giorno il tenni conquisterà i riflettori delle. Forse in questo modo non era mai accaduto prima e chissà se accadrà ancora.