Filippo Turetta il padre si scusa per le frasi in carcere | Avevo paura si suicidasse

(Di domenica 28 luglio 2024) Nicolaha chiesto pubblicamenteper le parole pronunciate al figliodurante un colloquio in. Il figlio è attualmente detenuto per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Le dichiarazioni del, registrate e diffuse dalla stampa, hanno suscitato forti reazioni e polemiche.Leggi anche: Giulia Cecchettin, ildial figlio: “Fatti forza, non sei l’unico” In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Nicolaha dichiarato: “Chiedoper quello che ho detto a mio figlio. Gli ho detto solo tante fesserie. Non ho mai pensato che i femminicidi fossero una cosa normale. Eranosenza senso. Temevo chesi“.ha espresso profondo rammarico e vergogna per quelle parole, attribuendole a un momento di disperazione causato dalla preoccupazione per la salute mentale del figlio.