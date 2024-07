Dumfries Inter ha fiducia nel rinnovo! Un’idea sugli anni di contratto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) L’è fiduciosa per il prolungamento deldi Denzel. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club nerazzurro ha giàdi– Denzelha attualmente unche lo lega all’fino al 2025. La dirigenza di Viale della Liberazione sta accelerando le trattative per evitare il rischio di una partenza a parametro zero nell’estate del 2025. Le trattative per il, stanno procedendo con ottimismo. Secondo quanto riportato dalla redazione di SportMediaset, le discussioni tra le parti sono avanzate e si sta lavorando per definire i dettagli finali. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere un’estensione fino al 2028, con un incremento dello stipendio a 4 milioni di euro a stagione.