Antonia una dinastia nella moda La boutique compie mezzo secolo

(Di domenica 28 luglio 2024) Era il 1974 quando laapriva per la prima volta le porte del suo negozio. Di anni ne sono poi passati 50, ma quell’amore per lanon si è mai esaurito e continua tutt’oggi. "E’ stata mia nonna ad inaugurare la– racconta Maria Sole Ugolini – All’epoca le maison italiane come Armani e Prada erano agli albori e lei decise di portarli in riviera aumentando la loro notorietà". Una storia di amore ma sopratutto di grande imprenditoria basata o sulla grande forza della famiglia. Nel negozio al numero 13 di viale Dante lavorano i figli diUgolini, Massimiliano, Beatrice e la nipote Maria Sole; insieme ai commessi che da tanti anni collaborano con loro. "In 50 anni molto è cambiato – continua Maria Sole –. Ad esempio l’avvento dello shopping online, aspetto su cui puntiamo ma senza dimenticare la vendita in negozio che resta il nostro punto forte".