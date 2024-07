Marvel Kevin Feige difende i sequel | Esistono da sempre li adoro

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nel week-end dell’attesissimo Comic Con di San Diego,, in una lunga intervista a Variety, rilasciata contestualmente all’annuncio dell’installazione di una stella sulla Hollywood Walk Of Fame a lui dedicata, ha affrontato l’annosa questione dei; molti fan, infatti, rimproverano da tempo al MCU di essersi eccessivamente affidato alla reiterazioni di prodotti di successo., senza remore rivendica il valore dei “capitoli 2? come modo efficace per costruire mondi narrativi intrattenenti. Una pratica, peraltro, vecchia come il cinema stesso Il world building come idea mi èpiaciuta, in me non c’è cinismo, non mi metto ad aggrottare gli occhi come fanno molti quando parlano di, che peraltro si fanno dagli anni ’30, e rappresentano da, un pilastro dell’industria cinematografica.