L’Italia sfila nella Cerimonia d’Apertura alle Olimpiadi | Tamberi ed Errigo sventolano il tricolore

(Di venerdì 26 luglio 2024)hato durante ladelledi Parigi 2024, offrendo un grande tripudio di gioia sulla barca che ha ospitato la nostra delegazione lungo i sei chilometri sulla Senna, in una parata che entreràstoria per la sua unicità. Gianmarcoe Ariannahanno sventolato la bandiera, alla guida del gruppo azzurro che ha rappresentato il Bel Paese durante uno dei momenti più iconici dei Giochi. I portabandiera si sono messi in bellissima mostra e hanno rubato la scena, risultando indubbiamente tra i più impattanti della serata considerando anche i vari pariruolo che si sono susseguiti sui battelli. Gli azzurri hanno preso tantissima acqua, vista la fittissima pioggia che si è abbattuta sulla capitale francese. Fortunatamente gli abiti Armani erano dotati di un cappuccio che ha permesso agli atleti di proteggersi.