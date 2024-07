L’estate che torna il nuovo singolo di Mimmo Cavallo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 luglio 2024) MILANO – E’ uscito il video di “che” ildi, brano solare e speranzosoe forse con una punta di melanconia, già in radio e in digitale (Suoni dall’Italia / Believe). “che” è una sensazione vaga, straniante di nostalgia e speranza. È la bella stagione, di sole e di mare, chea trovarci, promettendoci, una volta ancora, qualcosa di. Si sogna sempre, nonostante i normali problemi della vita e del mondo. “Aspettare è sperare” e, come, anche il cuore si rinnova e la nostra voglia di amare non finisce mai. «Ma che cosa c’è dinel sole? È come se ogni raggio portasse con sé una nuova promessa di speranza. Camminare per strada è come un’immersione in un mare di parole sospese, mentre il vento le soffia attorno, capovolgendo ogni certezza.