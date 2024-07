A mio marito non preparo la cena non gli compro le mutande e non gli lavo i panni è adulto È un lavoro di squadra non una servitù | lo sfogo di Paige su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Come ci si deve comportare quando si convive o meglio ancora quando ci si sposa? Quali sono i diritti e i doveri di une di una moglie? Ogni coppia ha le sue regole e le sue abitudini. Di certo Page non ha alcun dubbio in merito e con un video suha raccontato il suo menage nel nome dell’indipendenza assoluta. “Le cose che non faccio per mio. ” è il titolo eloquente della clip. “È importante dimostrare al proprio partner amore e gentilezza. – è la premessa di– Credo negli atti di gentilezza, anche i più piccoli. Ma aspettarsi che il proprio compagno o la propria compagna ti lavi i vestiti, cucini e pulisca non è la stessa cosa. In questo caso si tratta di faccende domestiche e quando si accumulano diventa unro”. Poi entra nel dettaglio delle mansioni: “La lavatrice? Può farsela da solo.