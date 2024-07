Treccine mania dell’estate per le star | da Rita Ora a Federica Nargi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è solo l’ultima tra leche ha ceduto al fascino estivo delle. La showgirl che poco primaaveva dato un taglio alla sua lunga chioma, optando per un bob, è tornata al lungo grazie a delle bellissimeafro, postate sul suo account Instagram: “Trecce sì o trecce no? Ho deciso di giocare un po’ con il mio look”. Visualizza questo post su Instagram Maè solo l’ultima celeb che si è divertita a rivoluzionare il suo hair-look. Prima di lei, tantissime, da Rihanna aOra, da Kylie Jenner a Kim Kardashian fino alle top più famose, hanno stupito i propri fan con look afro. Fonte: IPAcon leAnche tra le nostre vip, tanti i casi di cantanti-attrici-showgirl che si sono divertite a sperimentare. Con risultati più o meno riusciti.