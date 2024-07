The Run Got Next annunciato | Arriva l’erede spirituale di NBA Street

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Chi è cresciuto con NBAallora farà i salti di gioia sapendo che alcuni veterani di EA hanno ufficialmenteThe Run: Got, gioco di basket3v3, in uscita nel 2025 su PC Steam, PS5 e Xbox Series. The Run Got: Gameplay Trailer, Uscita e dettagli L’annuncio è accompagnato non solo dal Gameplay Trailer, che potete visionare a fine articolo, ma anche una lunga serie di dettagli che vogliamo condividere con voi a seguire: Entra nel Gioco – Non si tratta di una simulazione. The Run è facile da prendere e giocare, veloce, fluido e soprattutto divertente. Schiacciate firmate, blocchi mostruosi, dribbling incredibili, trick, tiri da logo, alley-oops e altro ancora—stiamo portando il nostro stile di gioco concentrato su eleganza e sostanza, restando fedeli allobasketball.