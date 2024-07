Sinner shock | si ritira dalle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024) A poche ore dal via ufficiale, l’Italia perde una punta i diamante in vista delledi Francia: Jannik, che aveva ritardato la partenza per via si uno stato febbrile, ha annunciato il suo definitivo forfait. Il motivo? Una brutta tonsillite. “Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi” ha scritto sui suoi social il tennista numero 1 al mondo. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra, continua il post di, “ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo e all’esito della visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo.