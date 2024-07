Imprese | De Maria Pd ' governo riferisca in aula su caso La Perla'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Oggi sono intervenuto sull' Ordine del Lavori alla Camera, per ricordare alla criticità della fase in atto a lae sollecitare la sua attenzione in merito, chiedendo al Ministro dellee del made in Italy di riferire in. Si tratta di difendere un presidio produttivo di grandissimo valore per il Paese e con esso lavoratrici e lavoratori caratterizzati da una straordinaria professionalità. Oggi quale lavoratrici e quei lavoratori manifesteranno davanti alla sede dell'azienda. Ad oggi l'Amministrazione Straordinaria riguarda la sola azienda produttiva e, se si vuole garantire un percorso efficace per una vera riattivazione delle attività, è indispensabile si proceda ad attrazione in Amministrazione Straordinaria di LaManagement Uk e LaItalia.