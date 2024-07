Molesta la ragazza sbagliata | è una campionessa di MMA e lo mette ko senza pietà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 luglio 2024 - Messo ko per averto la donna. Il fatto, accaduto in un locale nella regione di Belgorod, Russia, ha fatto il giro del web per l'inaspettato finale, soprattutto inatteso allo sprovvedutotore.di MMA Era il compleanno di Alisa Irina, per chi non lo sapesse, come sembra non lo sapesse nemmeno iltore, una21enne di MMA, mixed martial arts (Arti marziali miste). Quella sera la giovane si stava divertendo, almeno fino a quando uno sconosciuto ha iniziato a infastidirladarle pace. Non la lasciava stare Irina ha tentato di respingere le avances dell'uomo più volte, ma lui non si arrendeva. Comedi arti marziali, anche per legge, ha quindi cercato di evitare di intervenire in prima persona, e si è rivolta ai buttafuori perché facessero qualcosa, cacciassero dal locale queltore.