Pogacar sei leggenda | il Tour dei record

(Di lunedì 22 luglio 2024) Anziché a Nizza, dove ilha celebrato il suo primo gran finale lontano da Parigi, sarebbe stato meglio premiare Tadejpoco più in là, a Cannes, città legata al cinema: perché lo sloveno è davvero un gran bel film. Terzo successo in giallo in cinque partecipazioni, dopo due secondi posti in fila, doppietta col Giro che non riusciva dai tempi di Pantani, anno 1998, secolo scorso: solo per fermarci agli ultimi due mesi. Nel conto di una stagione fin qui da ventun successi ci sarebbero anche la Strade Bianche, con un attacco solitario a 81 chilometri dall’arrivo, e la Liegi, dove l’assolo è stato di 35 ‘appena’: marziano e prodigio, come termini per definirlo, sembrano perfino stretti. Cala il sipario suldi, campione che non è più il caso di paragonare ad altri che l’hanno preceduto: adesso è lui la nuova unità di misura, perlomeno di se stesso.