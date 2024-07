Corriere dello Sport – il numero di maglia e le prime parole

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 22 luglio 2024) 2024-07-21 21:38:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: L’ex Roma e Siviglia, Erik Lamela, è ufficialmente un calciatore dell’AEK Atene. Dopo aver sostenuto e superato le visite mediche di rito, il trequartista argentino si è recato negli ufficili dell’AEK Atene per firmare il contratto triennale con il quale si è legato al club greco. Successivamente si è trasferito alla OPAP Arena per ricevere l’abbraccio dei supporte ellenici. Lamela: “L’AEK deve essere campione!” Lamela è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi dell’AEK: ha fatto un giro campo, ha indossato la9 e ha palleggiato dando un primo assaggio del suo talento a chi lo ha accolto come un campione e spera di essere ripagato con giocate decisive. Per Lamela nessun dubbio sull’obiettivo dell’AEK: “Essere campioni!”.