Ultim’ora Napoli svolta su un nuovo partner | annuncio di Bianchini in diretta

(Di sabato 20 luglio 2024) Arrivano interessanti novità in casae parla cosi il dirigente azzurro Tommasoa Radio Crc. Il lavoro dela livello marketing e di comunicazione è sempre più importante e il brand del club partenopeo è in netta crescita. Sono vari i personaggi a dividersi il merito di questo risultato e tra questi c’è lo Chief Revenue Officer Tommasoche è intervenuto inai microfoni di Radio Crc. Ecco le sue parole: “Cambio di programma nelle amichevoli? Si, abbiamo fatto un cambio, già annunciato nei giorni scorsi e lo conoscete tutti , a Castel di Sangro affronteremo un miniciclo con test importanti contro Brest e Girona. IlSummer Pass è stato prorogato, ha avuto successo in tutto il mondo e la prima amichevole ha visto oltre 200 Mila utenti unici.