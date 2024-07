Tour de France 2024 Jonas Vingegaard | Volevo vincere il Tour ma sapevo di poter pagare la mancanza di preparazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024)si è definitivamente arreso a Tadej Pogacar: il danese non riuscirà, salvo clamorosi ribaltoni, a centrare la terza vittoria consecutiva alde. Il danese ha corso oggi per limitare i danni nei confronti di Remco Evenepoel, è rimasto francobollato al belga e ha difeso con profitto la seconda posizione della classifica generale. Ecco le sue parole al termine di questa tappa, dopo l’arrivo durissimo a Isola 2000 (fonte: SpazioCiclismo): “È stata una tappa davvero dura ma non avevo la mia gamba migliore e a circa metà tappa ho dovuto cambiare mentalità e devo essere felice di non aver perso tempo da Remco che è in terza posizione. Oggi l’ho seguito, ma domani è un altro giorno e anche dopodomani. Ci sono ancora due dure giornate prima del traguardo finale a Nizza, ma farò tutto il possibile per provare a seguirlo”.