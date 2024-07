Il Roiti boccia la Provincia | Oltre cento studenti a lezione nei corridoi Sarà un settembre amaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024)che il prossimo anno rischiano di faregomito a gomito, i banchi allineati nelo. A due passi dalle martellate e dalla polvere del cantiere aperto, la sicurezza ormai un miraggio lungo quell’unica scala. E’ la denuncia contenuta in una lettera che il consiglio d’istituto del liceo scientificoha indirizzato alla, ufficio scuola, prefetto, vigili del fuoco e al comune. Nel mirino la missiva delladel 20 giugno, documento che ‘cede’ alcuni spazi della sede di via Azzo Novello aglidel Carducci anche loro alle prese con il problema della mancanza di aule. Decisione, quella dell’ente guidato da Gianni Padovani, che finisce per provocare un effetto domino sulla popolazione scolastica dello scientifico che si troverebbe confinata in spazi angusti nell’edificio in via Leopardi, da anni un cantiere aperto.