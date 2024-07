Traguardo per Salute Donna Trent’anni al fianco degli ospedali per aiutare i pazienti oncologici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) La sezione di Magenta diha celebrato il trentesimo anniversario di fondazione donando una targa che sancisce il legame di collaborazione che lega l’associazione all’ospedale, nato e consolidatosi negli anni grazie al prezioso contributo di medici, infermieri e volontari. La targa è stata donata da Mariella Berra, referente della sezione, al direttore generale Franceco Laurelli alla presenza di Chiara Radice direttore medico del presidio Magenta-Abbiategrasso.è stata istituita nel 1994 all’interno dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per volontà della presidente Anna Maria Mancuso, sviluppando la propria missione nella prevenzione e sostegno ai malatila sua missione. In poco tempoè cresciuta e si è diffusa su tutto il territorio nazionale, diventando un punto di riferimento per la lotta contro il cancro.