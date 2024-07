LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | gran finale a L’Aquila Longo Borghini e Kopecky si giocano la maglia rosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ottava ed ultimadel, secondade corsa a tappe della stagione delle ragazze e ultimode evento che precede l’appuntamento clou dell’anno, le Olimpiadi di Parigi. Quest’si chiude la corsacon una delle frazioni più attese della settimana di gara sulla nostra penisola. Tutto è ancora in ballo per quanto riguarda la vetta della classifica generale, e la giornata odierna ci consegnerà il nome di chi succederà ad Annemiek Van Vleuten nell’albo d’oro della competizione. La frazione diinizierà toccherà le due città più popolose dell’Abruzzo. Si partirà infatti da Pescara per arrivare a, capoluogo di regione dove sarà posta la linea del traguardo della