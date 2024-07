Vuelle | ultimo tassello senza fretta Sacripanti aspetta l’occasione giusta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) "Pino () facce sognà". Il riferimento è all’che resta per chiudere il roster della Carpegna Prosciutto. Perché nei giorni scorsi è circolato di un possibile rientro di McDuffie, l’ala che ha vestito la maglia biancorossa lo scorso anno campionato e in precedenza era arrivato in Italia proprio con l’attuale coach della. Poi c’è il nome di Jordon Varnado, anche lui giocatore molto forte, lo scorso anno in forza a Pistoia. Insomma due atleti da stappare bottiglie di champagne tra i tifosi. E qui si innesca un giochino abbastanza classico in tempi di mercato: le voci si inseguono, si moltiplicano, le ipotesi si accavallano tra conferme e smentite, mentre la società tenta di spegnerle: "Due atleti fuori dalla nostra portata", dicono.