Inter dubbi sulla priorità a Martinez | Acerbi e Arnautovic preoccupano poi c’è il nodo Carboni|Primapagina

(Di sabato 13 luglio 2024) 2024-07-13 16:10:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: L’parte da una base molto solida, anzi, ad oggi, per come è strutturata, rimane ancora la squadra più forte dell’a Serie A, ma quando l’ambizione è alta e quando l’obiettivo è quello di ripetersi, è necessario anche accorgersi dei punti deboli al fine di correggerli. Quello che bisogna assolutamente evitare è il rischio della sindrome da pancia piena. IL MONITO DELL’ALLENATORE – Simone Inzaghi ha voluto affrontare il tema in conferenza stampa: “Quest’anno ci aspettano tutti, ai miei calciatori farò vedere le statistiche degli ultimi anni. Chi ha vinto lo Scudetto, l’anno successivo ha incontrato molte difficoltà”. Il monito vale sicuramente per il suoi calciatori, ma anche proprietà e società non possono sentirsi estranee a questo concetto espresso.