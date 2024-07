Napoli agente Giuffrida | Di Lorenzo non voleva andare via ama il club

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Diha un amore morboso verso ile il presidente. Non dimentica cosa è diventato grazie alla scelta di De Laurentiis di portarlo a. Prova amore verso i tifosi, che gli hanno dato tantissimo. È vero che i tifosi sono stati molto pesanti con lui, ma questo significa che c’è tanto amore, essendoci tanta rabbia. Se Diha esternato un suo malumore, non l’ha fatto perchévia, ma perché era sconfortato. Si è sentito solo a un certo punto, non è facile lo stato d’animo di un ragazzo. Il ragazzo non poteva parlare, doveva essere autorizzato dal. Essendoci un Europeo non era il momento giusto per parlarne. Ieri ha parlato perché era stato tutto concordato con il. La Juve è stata una delle tante società che ha fatto una telefonata per informarsi, ma forse non è stata neanche la prima.