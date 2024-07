Fregene e Maccarese scelte dal regista Martone per il suo ultimo film Fuori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024) Fiumicino, 11 luglio 2024- Il territorio di Fiumicino è sempre più richiesto e ricercato per la realizzazione di, fiction e video musicali. Anche ilMarioper il suo, dal titolo “” ha scelto le località diper ambientare alcune scene del nuovo lavoro che racconta la storia della scrittrice Goliarda Sapienza. Per la realizzazione di tali scene la produzione Indigo, con Rai Cinema e The Apartment si sono avvalsi della collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, che con il suo direttore Alessandro De Nitto, li ha assistiti per la scelta delle location e l’organizzazione logistica su strada, in particolare per ciò che concerne il set allestito tra le vie di