Europei 2024 l’incredibile infortunio di Morata dopo Spagna-Francia | ora l’attaccante rischia la finale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Laha battuto laper due reti a una e si è guadagnata l’accesso inagli. Ma alla grande partita di domenica 14 luglio, contro la vincente tra Inghilterra e Paesi Bassi, potrebbe non prendere parte Alvaro. Il numero 7, attaccante e capitano della selezione spagnola è rimasto vittima di un incidente incredibile al termine della semicontro i francesi.Leggi anche: Euro, labatte lae vola in: 2-1, Mbappè & co. eliminatidiAlvaroè stato letteralmente falciato da uno steward che voleva fermare un invasore di campo mentre le furie rosse festeggiavano il risultato.Un tifoso ha invaso il campo per farsi un selfie con i giocatori spagnoli che stavano festeggiando la vittoria.