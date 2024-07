Euro 2024 niente finale per Orsato su decisione di Ceferin? Dalla Polonia | Non gradito arbitraggio Portogallo-Slovenia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Una clamorosa indiscrezione arriva. Secondo quanto riferisce Sport.pl, alla base della mancata designazione di Danieleper ladi, ci sarebbe un diktat, o giù di lì, da parte del presidente dell’Uefa, Aleksander, nei confronti del designatore Roberto Rosetti. Il numero uno del calciopeo, infatti, avrebbe fatto presente il proprio disappunto per l’dell’esperto fischietto italiano nel match degli ottavi ditra ile la “sua”. In particolare, il rigore concesso e poi sbagliato da Ronaldo non è piaciuto a, che dunque lo avrebbe fatto presente al responsabile degli arbitri. Secondo la testata polacca, alla base di questa interlocuzione ci sarebbe la scelta di modificare le designazioni, inserendoper un match dei quarti dima facendogli raggiungere quota quattro partite, la cifra massima stabilita dallo stesso Rosetti per ciascun arbitro, estromettendo cosìdalle ultime tre partite, in cui sono previste designazioni “politiche”.