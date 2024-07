Degustazioni sotto le stelle in centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Un nuovo evento di vino a Cesena. Si chiama “100% Made in Romagna Wine” con circa un centinaio i produttori invitati in altrettanti banchi d’assaggio per le vie delstorico cesenate, dove appassionati e wine lovers potranno degustare bianchi, rossi, rosé, vini fermi e spumanti, vini dolci e passiti del territorio, ascoltando il racconto di passione e qualità dagli stessi produttori. Un vero e proprio salotto di degustazionele, in programma venerdì prossimo dalle 20 alle 23.30, a cui si aggiungono 10 esclusive Masterclass, in altrettanti locali aderenti, con assaggi dedicati e approfondimenti dalle cantine partecipanti e dalle selezioni delle carte vini proposti dalle stesse location. La serata è inserita nell’ambito degli eventi “Venerdì di luglio a Cesena” ed organizzata da AIS Romagna insieme a “CesenaStorico” e la community di sommelier “SadiFruttiRossi”, in collaborazione con Activa Meeting e Congressi e BRN Village.