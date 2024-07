Leggere bene le etichette e i valori nutrizionali | ecco come riconoscere una buona pizza surgelata La classifica delle migliori dodici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024)una? Bastano piccoli accorgimenti. La comodità di unaè innegabile specie se si torna stanchi da lavoro o non si ha voglia di ordinarla o di andarla a prendere nella pizzeria vicino casa. Ma ci sono ovviamente pizze e pizze e perquella piùci sono dei piccoli consigli che Altroconsumo fornisce ai consumatori. Attenzione sempre ail peso sulle confezioni. In genere sullele pizze variano dai 215 grammi ai 475 grammi. Quindi sempreponderare se si è da soli o in compagnia anche per il giusto apporto calorico. Per ridurre le calorie si può mangiare metàper poi aggiungereverdure oppure scegliere pizze con farciture semplici, non elaborate.