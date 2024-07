Quando si sapranno i risultati delle elezioni in Uk? La nuova incognita negli exit poll

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Londra, 4 luglio 2024 – Seggi aperti dalle 7 (le 8 italiane) nel Regno Unito per le ‘general elections’ (lepolitiche) che, salvo grosse sorprese, sanciranno la vittoria (larga) del partito labourista. Dopo 14 anni di governo Tory la guida del Paese andrà a Keir Starmer, avvocato 61enne, deputato dal 2015 e leader dell’opposizione dal 2020. A partire dalla Br, passando dalla gestione della pandemia Covid (con gli scandali dei festini che hanno investito l’allora premier Boris Johnson), fino al mandato lampo di Liz Truss: la popolarità dei conservatori è da tempo in caduta libera, una crisi che il primo ministro Rishi Sunak non è riuscito ad arginare. Il successo annunciato di Starmer non è che la conseguenza di questa parabola discendente.