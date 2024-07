Pensioni 2025 uscita dai 64 anni o Quota 41 per tutti con tagli del 20%?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di giovedì 4 luglio 2024) In questi giorni si fa un gran parlare di riforma, di legge di bilancio di possibili misure per il, e come spesso accade anche i lavoratori sul portale provano ad ipotizzare verso quali misure potrebbe propendere il Governo o cercano di comprendere quale potrebbe essere il male minore per raggiungere la quiescenza nel rispetto dei conti Inps, ma anche nel rispetto delle ‘tasche’ di ognuno, senza dover dunque incorrere inesagerati sugli assegni futuri, a fronte di una vita di lavoro. Sulla proposte maggiormente circolanti ossia:flessibile dai 6441 percontributiva abbiamo chiesto un parere al nostro espetto previdenziale il Dott. Claudio Maria Perfetto, al fine di comprendere, a suo avviso, verso quale delle due potrebbe maggiormente ricadere la scelta dell’esecutivo e soprattutto cosa potrebbe avere maggior peso nella scelta ultima, il requisito ‘anagrafico’ o quello ‘di contribuzione’? Vi lasciamo alle sue considerazioni.