Il dito di Joe e la luna di Donald? L’opinione di Cristiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non so se i sondaggisti amino il teatro dell’assurdo e Ionesco. Certo questi nel suo capolavoro “La cantatrice calva” alla domanda su cosa lei stia facendo risponde “si pettina”. Interessa questo ai sondaggisti? Non penso, anche se non lo so. So che i sondaggi hanno molto a che fare con gli Stati Uniti. Non saprei dire se siano nati lì, ma certo quel Paese con l’arte dei sondaggi ha molto a che fare. Ed è un merito. Così non mi ha sorpreso apprendere che sia arrivato il sondaggio sul ventilato ritiro di Biden per le sue condizione di salute, a dir poco non rassicuranti. E l’esito è impietoso per Joe: tre americani su quattro pensano che, sì, dovrebbe ritirarsi. Devo dire che dopo aver visto il dibattito con Trump lo ho pensato anch’io. Ma io non sono un sondaggista.