TenarisDalmine al via la sperimentazione per la lavorazione dell’acciaio con l’idrogeno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dalmine. È iniziata mercoledì 3 luglio, a Dalmine, la primacondotta in Italia in un impianto siderurgico che prevede l’impiego di idrogeno nelladi prodotti in acciaio. La collaborazione tra Snam, uno dei principali operatori europei di infrastrutture energetiche,, società di Tenaris, leader mondiale nella produzione di tubi e servizi per il mondo dell’energia e Tenova, azienda leader nello sviluppo e fornitura di soluzioni sostenibili per la transizione green dell’industria metallurgica, avrà una durata iniziale di 6 mesi e intende valutare le prestazioni e l’affidabilità dell’utilizzo delnell’industria siderurgica e, più in generale, nei settori hard to abate maggiormente difficili da decarbonizzare.