Chiara Ferragni la prima foto con il nuovo compagno Andrea Bisciotti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024)paparazzata in vacanza con quello che dovrebbe essere il suodopo la rottura definitiva con Fedez. Lui si chiama, è un ortopedico toscano, e si starebbe frequentando con l’influencer già da qualche settimana. Ma i paparazzi di Diva e Donna li hanno immortalati insieme al mare a Forte dei Marmi, mentre erano in compagnia di alcuni amici. Ecco la.Leggi anche: Diletta Leotta ha detto sì a Loris Karius: il particolare che ha suscitato polemiche Dopo la burrascosa fine del rapporto con il marito Fedez,ha cominciato a trascorre diversi fine settimana in luoghi esclusivi, tra la Sicilia, in occasione del matrimonio dell’amica Diletta Leotta, e Forte dei Marmi, dove molto probabilmente si sarebbe presa una cotta per l’ortopedico toscano