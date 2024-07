Marotta | Nessuna offerta per Calhanoglu non abbiamo necessità di cedere La Juve è sempre fra le pretendenti per lo Scudetto|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 2 luglio 2024) 2024-07-01 22:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Beppe, presidente e amministratore delegato Area Sport dell’Inter, è intervenuto a Rimini per presenziare al Gran Galà di apertura ufficiale del calciomercato estivo. Il massimo dirigente del club nerazzurro ha rilasciato delle dichiarazioni, raccolte pure da Sky Sport, con le quali ha fatto il punto sui movimenti in entrata e in uscita della società campione d’Italia: “Che mercato ci dobbiamo aspettare? Niente di particolare.agito velocemente grazie anche al lavoro di Ausilio e Baccin. Come sapetesottoscritto i contratti con Zielinski e Taremi, la squadra è già competitiva. Adesso va definito il portiere in entrata, poi la squadra è pronta per partire.