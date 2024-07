Jonas Vingegaard guarda al positivo | Pensavamo perdere di più da Pogacar in queste tappe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024)ha accusato 50 secondi da Tadejtra distacco al traguardo e abbuoni nella prima tappa alpina del Tour de France con Sestriere, Monginevro e Galibier al suo interno. Il danese è arrivato a questa Grande Boucle con grandi dubbi sulla sua condizione fisica, essendo alla prima corsa dopo l’infortunio al Giro dei Paesi Baschi, oggi si è difeso, ma non è riuscito a contenere l’impeto dello sloveno.le sue parole ai microfoni di Wielerflits al termine della tappa: “È un peccatoterreno. Ma onestamente, quando abbiamo iniziato il Tour, ci aspettavamo ditempo in quasi tutte le prime quattro. Il fatto che ciò sia accaduto solo in una diè qualcosa di cui possiamo essere piuttosto contenti.