Elizabeth Debicki nonostante Maxxxine non è fan dell' horror | Il mio lavoro mi crea già abbastanza tensione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 2 luglio 2024)non ama l'la sua esperienza innei panni di una regista, ruolo per cui si è ispirata allo stesso Ti West. Ininterpreta una regista, mala sua partecipazione al capitolo finalea trilogia di Ti West con Mia Goth l'attrice ammette di non amare l'perché il suolegià sufficiente. Durante una chiacchierata con :Collider, l'attrice ha chiarito se per il personaggioa cineasta Liz Bender, regista del film fictional The Puritan II, ha tratto ispirazione dallo stesso Ti West. "Unae cose che ho amato del film è che c'è un po' di Ti West in Liz, credo. Ti è un regista molto intelligente, ha capito che l'è un eccellente .