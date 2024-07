BLUETTI lancia offerte interessanti sulle power station per il Prime Day 2024

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 2 luglio 2024) Vediamo insieme, in questo articolo dedicato, lete dain occasione delDay, pioniere della tecnologia per l’energia pulita, offresconti su centrali elettriche portatili e generatori solari durante l’eventoDay di quest’anno, che si terrà dal 16 al 17 luglio. Con sconti imbattibili e generosi coupon,consente ai clienti di prepararsi per campeggio estivo, avventure in camper e altro ancora con soluzioni di alimentazione portatili convenienti ed ecologiche. MiglioridelDay sui prodottiAC200L: Ideale per camper e campeggio, l’AC200L è dotato di un’uscita CA da 2.400 W e una capacità di 2.048 Wh, espandibile fino a 8.192 Wh. Alimenta frigoriferi, condizionatori e quasi tutto nel camper.