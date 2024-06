Lollobrigida | Il Mezzogiorno ha un ruolo fondamentale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 30 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Sud è il luogo centrale del Mediterraneo e ha straordinarie potenzialità. Ricordo che per il G7 abbiamo scelto il, a Borgo Egnazia in Puglia e a Ortigia in Sicilia per il prossimo G7 dell’agricoltura che si svolgerà dal 21 al 29 settembre. Sarà un grande expo dell’agroalimentare italiano. Nelle regioni del Sud cultura e innovazione si sposano e potremo davvero mostrare al mondo di cosa è stata capace e soprattutto di cosa è capace l’Italia e quanto vale il nostro modello di sviluppo”. Lo ha detto il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco, intervistato dal Mattino. “Vorrei sottolineare in particolare le grandi potenzialità della Campania – ha aggiunto il ministro – dove operano imprese straordinarie che hanno dimostrato di non volersi arrendere a chi voleva condannarle a vita all’assistenzialismo e al reddito di cittadinanza.